4 نصائح لحماية طفلك من أشعة الشمس

عند دخول فصل الصيف تزداد درجات حرارة الطقس وأيضا تزاد أشعة الشمس، مما يتسبب فى تغير لون بشرة الأشخاص، وخاصة الأطفال لأن بشرتهم أكثر حساسية من الأشخاص الكبار، فكيف يمكنك الحفاظ على صحة جلد طفلك من أشعة الشمس الحارقة أثناء فصل الصيف؟.

وحول هذا يشير الدكتور إسلام عبد الخير استشارى طب الأطفال، أن الأطفال أكثر عرضة للحروق التى تسببها أشعة الشمس، وذلك يرجع لأنهم لا يولدون بنظام حماية مكتمل للبشرة، ولديهم جلد حساس هو أرق من جلد البالغين.

ويتابع استشارى طب الأطفال، أن الطفل الصغير لديه نسبة كبيرة من الجلد ولكن هذا ليس حاميا له ضد الحرق من أشعة الشمس، لأنه يتسبب فى تعرضه للحروق بطريقة أسهل وبنسبة أكبر من الكبار، وأيضا الأطفال الذين يولدون لآباء وأمهات من ذوى البشرة الداكنة يتطلبون حماية كاملة من الشمس، وذلك لتجنب إصابة طفلك بالجفاف والتهابات جلدية.

ويقدم استشارى طب الأطفال، بعض النصائح للأطفال دون سن السنة لتجنب أشعة الشمس، ومنها:

>1- إبقاء الأطفال الرضع بعيدا عن أشعة الشمس المباشرة.

>2- ينصح بالسير فى الصباح الباكر أو بعد العصر وذلك للهروب من أشعة الشمس المضرة.

>3- ملابس الرضع يجب أن تكون فضفاضة، خفيفة وتغطى الساقين والذراعين كما يجب ارتداء قبعات الشمس ذات الحافة الواسعة

>4- استخدام واقى الشمس واسع المدى وذلك للحماية ضد الأشعة فوق البنفسجية UVA و UVB.