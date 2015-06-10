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ألفيش يوضح سبب تجديد تعاقده مع برشلونة

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ألفيش يوضح سبب تجديد تعاقده مع برشلونة ألفيش يوضح سبب تجديد تعاقده مع برشلونة

كشف دانييل ألفيش لاعب برشلونة عن السبب الرئيسي الذي جعله يقوم بتجديد تعاقده مع الفريق الكتالوني على الرغم من تصريحاته السابقة بأنه لا يجد احتراما كافيا له من الإدارة.

وكان برشلونة قد نجح في تجديد تعاقده مع ألفيش لعامين آخرين، مع إمكانية مد ذلك إلى عام ثالث حسب رغبة الطرفين في ذلك الوقت.

وأكد اللاعب البرازيلي عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل "إنستجرام" أنه جدد تعاقده بسبب وجود العديد من الأشخاص الذين يحبهم في برشلونة وبناء على شعور في قلبه.

وانضم ألفيش لبرشلونة قادما من سيفيليا في عام 2008 ونجح في التتويج مع البلوجرانا بالعديد من الألقاب، أبرزهم إحراز الثلاثية التاريخية مرتين عامي 2009 و2015.

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