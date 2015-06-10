أخبار عاجلة

8 الصبح - حصاد وملخص زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى للولايات المتحدة الأمريكية -
8 الصبح - فقرة #أنا_المصري .. التاريخ الفني للنجم العملاق محمود المليجي "أنتوني كوين الشرق" -
8 الصبح - شوف أسعار الجملة للخضروات والفاكهة .. وأسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم -
تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة -
فيديو.. عبد اللطيف المناوي: مصر لم تتلوث يديها بالدماء في سوريا -
8 الصبح - سألنا الجيل القديم عن رأيهم فى الجيل الجديد "شباب اليومين دول" ... "فااااااشل" -
8 الصبح - من داخل الإدارة العامة للمرور .. تعرف على الحالة المرورية على معظم المحاور الرئيسية -
فيديو| كريم شحاتة: «اللاعيبة بيتريقوا على مرتضى.. والجماهير قرفانة» -
8 الصبح - تعرف على الحالة الجوية اليوم ومعدلات درجات الحرارة .. ونصيحة اليوم عن فوائد القهوة -
فيديو.. تامر أمين: كلام الملك عبد الله وترامب في المؤتمر الصحفي «بلح باللبن» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

إصابة ملاحظ بهبوط بالدورة الدموية وضبط أجهزة محمول بلجان الثانوية بدمياط

Google+ Print
إصابة ملاحظ بهبوط بالدورة الدموية وضبط أجهزة محمول بلجان الثانوية بدمياط إصابة ملاحظ بهبوط بالدورة الدموية وضبط أجهزة محمول بلجان الثانوية بدمياط
أصيب محمد عبد المجيد ملاحظ بلجنة مدرسة أم المؤمنين الثانوية بهبوط حاد بالدورة الدموية أثناء عمله داخل اللجنة، وتم نقله إلى المستشفى لتلقى العلاج.

كما تمكن أمن مديرية التربية والتعليم بدمياط برئاسة محمود سمير وبتوجيهات فريدة مجاهد وكيلة وزارة التربية والتعليم و بالتنسيق مع رئيس لجنة كفرسعد الثانوية من رصد 10 أجهزة محمول مع الطلاب تم سحبها وجارى التعامل مع أصحابها.

كما تمكن أمن التربية والتعليم من رصد نماذج امتحانات مادة اللغة الإنجليزية للثانوية العامة نظام حديث يتداول بين عدد الطلاب أمام بوابة اللجان قبل بدء الامتحانات تم سحب الأوراق من حامليها قبل دخول اللجان.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365