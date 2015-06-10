إصابة ملاحظ بهبوط بالدورة الدموية وضبط أجهزة محمول بلجان الثانوية بدمياط

أصيب محمد عبد المجيد ملاحظ بلجنة مدرسة أم المؤمنين الثانوية بهبوط حاد بالدورة الدموية أثناء عمله داخل اللجنة، وتم نقله إلى المستشفى لتلقى العلاج.

كما تمكن أمن مديرية التربية والتعليم بدمياط برئاسة محمود سمير وبتوجيهات فريدة مجاهد وكيلة وزارة التربية والتعليم و بالتنسيق مع رئيس لجنة كفرسعد الثانوية من رصد 10 أجهزة محمول مع الطلاب تم سحبها وجارى التعامل مع أصحابها.

كما تمكن أمن التربية والتعليم من رصد نماذج امتحانات مادة اللغة الإنجليزية للثانوية العامة نظام حديث يتداول بين عدد الطلاب أمام بوابة اللجان قبل بدء الامتحانات تم سحب الأوراق من حامليها قبل دخول اللجان.