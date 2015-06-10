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إحالة أوكرانية إلى الجنح بتهمة ممارسة الدعارة مقابل الأموال بمدينة نصر

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إحالة أوكرانية إلى الجنح بتهمة ممارسة الدعارة مقابل الأموال بمدينة نصر إحالة أوكرانية إلى الجنح بتهمة ممارسة الدعارة مقابل الأموال بمدينة نصر
أمرت نيابة أول مدينة نصر، برئاسة المستشار أحمد شورب، بإحالة فتاة تحمل الجنسية الأوكرانية إلى محكمة الجنح، لاتهامها بممارسة الدعارة مقابل أجر مادى .

كانت وردت معلومات للواء محمد ذكاء مدير النشاط الداخلى بالإدارة بإعلان فتاة من أوكرانيا لنفسها على مواقع التواصل الاجتماعى الفيس بوك ورغبتها فى ممارسة الجنس مقابل 2000 جنيه مصرى فى الساعة.

أثبتت تحريات العقيد إبراهيم الطويل صحة المعلومات، وأن "فأفيأنا" 22 سنة تتفق مع زبائنها عن طريق الهاتف الموجود على الموقع بشبكة الإنترنت عن طريق برامج المحادثات.

وبعد تحديد موقع الفتاة وعقب تقنين الإجراءات القانونية، تم القبض عليها متلبسة بممارسة الرذيلة مع شاب مقابل 2000 جنيه داخل شقة مفروشة بمدينة نصر .

وبمواجهتها قالت المتهمة إنها متواجدة فى منذ سنة، وحاولت العمل فى التمثيل لكنها فشلت فاتجهت إلى الدعارة ومارست الجنس مع 355 رجلا بسبب احتياجها للمال خلال تواجدها فى مصر، مشيرة إلى أنها لا تملك إقامة شرعية بالبلاد منذ فترة.

تم التحفظ على مبلغ 30 ألف جنيه وكمية من المنشطات الجنسية للرجال والسيدات، وأوقية ذكرية وهاتفى محمول والملابس الداخلية والخارجية الخاصة بالمتهمة.

تحرر عن الواقعة المحضر رقم 23348 لسنة2015، وتمت إحالتها إلى النيابة التى تولت التحقيق، وأصدرت قرارها المتقدم .

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مصر 365

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