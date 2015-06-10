نظام غذائى صحى ومتوازن لو عاوز تتخلص من السمنة فى رمضان

من المعروف دور السمنة فى زيادة احتمالية الإصابة ببعض الأمراض المزمنة، وخلال شهر رمضان ونتيجة لاتباع الأشخاص عادات صحية خاطئة تزداد معدلات السمنة وزيادة الوزن، على الرغم من أنه يمكن استغلال شهر رمضان فى اتباع نظام غذائى لإنقاص الوزن.

وحول كيفية تحقيق ذلك تتحدث الدكتورة نهى سعيد استشارى التغذية العلاجية والعلاج الطبيعى، مؤكدة أن السمنة أصبحت مرض العصر والسبب الأساسى فى إصابة الأشخاص بالأمراض المزمنة مثل السكر والضغط والألم العظام والقلب.

وتستكمل د. نهى قائلة "يجب على الأشخاص الذين يعانون من السمنة استغلال شهر رمضان لإنقاص الوزن والتخلص من الدهون باتباع نظام غذائى متوازن وصحى مع مراعاة بعض النصائح ومنها :

1)الاهتمام بشرب المياه بصورة كافية ويفضل أن تكون على مراحل لكى تساعد على التخلص من الدهون والسموم .

>2) المشى أفضل رياضة متبعة مع نظام التخسيس.

>3)يمكن اتباع نظام غذائى متوازن وصحى يتمثل فى النظام الآتى :

الإفطار

السحور

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>- 1/3 تمرات ثم بولة شوربة لسان عصفور أو شوربة خضار مشكل.>- طبق سلاطة بدون زيت أو مايوزنيز .>- مع طبق مكون من 4/5 ملاعق أرز .>- طبق خضار سوتيه مشكل ما عد البسلة مع ربع فرخة مشوى أو مسلوق أو قطعة لحم أحمر بدون دهن.-رغيف عيش سن أو نصف بلدى.>-1بيض مسلوق أو 8 ملاعق فول بدون زيت أو سمن>- مع كوب زبادى لايت>- مع 2 شريحة بطيخ أو تفاح أو موز .