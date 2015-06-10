الإسراف فى تناول الأطعمة فى وجبة الإفطار الصباحية اعتقادا بأن الحرق اليومى الطويل يسمح بهذا، خطأ شائع بين البعض، هذا ما أكدت عليه الدكتورة دينا بهاء أخصائية التغذية العلاجية، موضحة أن وجبة الإفطار تحتمل تناول قطعة من الحلوى أو السكريات، ولكنها لا تحتمل زيادة فى كم الطعام أو نوعه.

وتابعت دينا متعجبة من إسراف البعض فى تناول الأطعمة وشرب المشروبات المليئة بالسكريات فى بداية اليوم، فهذا أسلوب تغذية خاطئ يزيد من تشتت الذهن وقلة التركيز وصعوبة الفهم، وانعدام القدرة على العمل أو الدراسة بكد وتركيز، كما يقلل من نشاط الجسم ويزيد خموله ورغبته فى النوم.

وتساءلت أخصائية التغذية العلاجية "ليه تاكل كتير، لما ممكن تاكل بيضة وتشبع"، مؤكدة على أن بعض الأطعمة يمكنها أن تشعرك بالشبع بمجرد تناول القليل منها خاصة فى وجبة الصباح الأساسية والهامة للجسم، كتناول بيضة مسلوقة مقطعة فى نصف رغيف من الخبز الأسمر الملىء بالردة، دون إضافة الملح، فهو "سندوتش" الطاقة الحقيقية فى الصباح، ويساعد على الشعور بالشبع لأطول فترة ممكنة، ويقلل الشعور بالجوع لمدة طويلة.

وفضلا عن فوائد سندوتش البيض المسلوق، فتوضح دينا أنه سبب فى الشعور بالتركيز، وخفة الجسم والحركة والتركيز وزيادة القدرة على الفهم والعمل بكد، كما يزيد من الحصة البروتينية اليومية التى يحتاجها الجسم للبناء، ويزيد من قوة الجسم فى مواجهة الإرهاق العام والضعف، ولذا تنصح دينا بتناول كوب من عصير البرتقال بعد تناول البيضة المسلوقة صباحا بنصف الساعة لتكتمل هذه الوجبة المثالية المليئة بالطاقة والشبع.