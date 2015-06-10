بالصور.. محافظ الإسماعيلية يتفقد لجان امتحانات الثانوية العامة

قام اللواء يس طاهر محافظ الإسماعيلية يرافقه المهندس سرور إبراهيم سرور وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، بجولة ميدانية تفقدية والمرور على لجان امتحانات الثانوية العامة للاطمئنان على انتظام العمل داخل اللجان وتوفير كافة سبل الراحة والهدوء للطلاب .

وقد شملت جولة المحافظ زيارة لجان امتحانات مدرسة الإسماعيلية الثانوية بنات بحى أول والتى تضم 333 طالبة يؤدين الامتحانات فى 17 لجنة بالمدرسة وكانت الامتحانات فى مادة اللغة الإنجليزية وقد اطمأن المحافظ من الطلاب على أن الأسئلة جاءت من الكتاب المدرسى ومن صميم المنهج وفى مستوى الطالب المتوسط ولم ترد أى شكاوى من الأسئلة .

وأشار المهندس سرور إبراهيم سرور وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة إلى أن إجمالى عدد الطلبة والطالبات الذين يؤدون امتحانات الثانوية العامة على مستوى المحافظة وتوابعها هذا العام قد بلغ نحو 7700 طالب وطالبة تم توزيعهم على 25 لجنة سير بمختلف مراكز ومدن المحافظة .

كما أكد وكيل الوزارة على التصدى بكل قوة لأى محاولات للغش ومنع وجود الهاتف المحمول داخل اللجان، وعدم السماح بدخول اللجان سوى له شخصيًا، ومحافظ الإسماعيلية ووزير التربية والتعليم.



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المحافظ ووكيل وزارة التعليم اثناء تفقد سير أعمال الامتحانات



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المحافظ يطمئن على امتحان إحدى الطالبات



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يس وسرور يفقدان لجنة بمدرسة الإسماعيلية بنات



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المحافظ يطمئن الطلاب ويطالبهم بالتركيز فى الحل



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اثناء تفقد بعض اللجان