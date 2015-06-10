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استنفار أمنى أمام المواقع السياحية بأسوان بعد الحادث الإرهابى بالأقصر

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استنفار أمنى أمام المواقع السياحية بأسوان بعد الحادث الإرهابى بالأقصر استنفار أمنى أمام المواقع السياحية بأسوان بعد الحادث الإرهابى بالأقصر
أعلنت شرطة السياحة والآثار بمحافظة أسوان، بالتنسيق مع مديرية أمن أسوان، اليوم الأربعاء، حالة الاستنفار القصوى بالمعابد والمواقع الأثرية بمحافظة أسوان عقب حادث مصرع إرهابيين اثنين فى تفجير انتحارى بمحيط معبد الكرنك بمحافظة الأقصر صباح اليوم.

وأكد العميد أبو الحجاج كمال، رئيس مباحث شرطة السياحة والآثار بأسوان، أن هناك تعليمات مشددة من اللواء مصطفى فتحى مساعد وزير الداخلية مدير الإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار، بإعلان حالة الاستعداد القصوى لتأمين المنشآت السياحة وحماية السائحين الأجانب من مخاطر الإرهاب، ومحاولات الإرهابيين التخريبية التى تهدف إلى بث الرعب فى نفوس المواطنين.

وأضاف العميد أبو الحجاج، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن هناك تنسيقا كاملا مع كافة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسوان، لتعزيز التواجد الأمنى أمام المواقع السياحة، وإحباط أى محاولة تهدف لإثارة الفوضى.

ومن جانبه، أشار حسام عبود، مدير آثار أبو سمبل، إلى أن معبد أبو سمبل يشهد تشديد أمنى مكثف، ويتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة أقناء الدخول والخروج من المعبد وأمام ساحة المعبد عن طريق كاميرات المراقبة، والبوابات الإلكترونية والعصا الكهربائية للكشف عن المعادن واستخدام الكلاب البوليسية لتمشيط المكان.


>مصرع إرهابيين وإصابة شرطى فى تفجير انتحارى بمحيط معبد الكرنك بالأقصر
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- بالفيديو.. اللقطات الأولى من موقع الهجوم الإرهابى بمعبد الكرنك
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- إبطال مفعول 3 عبوات ناسفة بجوار معبد الأقصر
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- الصحة: حالة وفاة واحدة و4 مصابين فى الهجوم الإرهابى بمعبد الكرنك
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مصر 365

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