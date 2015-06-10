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القوات المسلحة تدشن منافذ متنقلة لبيع اللحوم بالوادى الجديد خلال رمضان

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القوات المسلحة تدشن منافذ متنقلة لبيع اللحوم بالوادى الجديد خلال رمضان القوات المسلحة تدشن منافذ متنقلة لبيع اللحوم بالوادى الجديد خلال رمضان
تفقد اللواء محمود عشماوى محافظ الوادى الجديد، صباح اليوم الأربعاء، منافذ بيع القوات المسلحة المتنقلة أمام ديوان عام المحافظة بمدينة الخارجة، حيث قامت القوات المسلحة بتدبير عدد 2 سيارة كمنفذ لبيع اللحوم الطازجة بسعر 50 جنيها للكيلو ابتداء من اليوم الأربعاء بمدينة الخارجة، بالإضافة إلى البقوليات والأرز والسلع الجافة، وكذلك يتم البيع بهذه المنافذ بالداخلة الأسبوع القادم اعتبارا من يوم الاثنين.

يأتى ذلك فى إطار دور القوات المسلحة فى رفع المعاناة عن كاهل المواطنين والقضاء على ارتفاع الأسعار غير المبرر والتيسير عليهم وتوفير السلع الرمضانية بأقل الأسعار.

ووجه المحافظ بتخصيص مقر دائم خلال شهر رمضان داخل ديوان عام المحافظة كمعرضا لمنتجات القوات المسلحة من لحوم بجميع أنواعها ومنتجات للألبان وبقوليات، وذلك نظرا للإقبال الشديد من المواطنين عليها .
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