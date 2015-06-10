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تموين الإسكندرية تعيد 9 أطنان خضراوات إلى سوق الجملة

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تموين الإسكندرية تعيد 9 أطنان خضراوات إلى سوق الجملة تموين الإسكندرية تعيد 9 أطنان خضراوات إلى سوق الجملة
قام ضباط إدارة شرطة والتجارة الداخلية بمديرية أمن الإسكندرية، بحملة تموينية مكبرة بدوائر أقسام المدينة لضبط كافة الجرائم والمخالفات التموينية والسلع غير الصالحة للاستهلاك الآدمى والسلع التموينية المدعمة والسلع مجهولة المصدر لتحقيق الانضباط فى القطاع التموينى.

وأسفرت الحملة عن ضبط 12 سيارة نقل لحفظ الخضراوات بإجمالى حمولتها 9 أطنان من الخضراوات بسوق الجملة بالنزهة، وتم إدخال تلك السيارات بحمولتها للسوق وذلك لبيعها داخل السوق إسهامًا فى السيطرة على الأسعار وبيعها بالأسعار المقررة.
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مصر 365

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