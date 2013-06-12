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سلطة الطيران المدني المصرية تجتاز أول تفتيش أمريكي وتحصل على تقييم الفئة الأولى

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سلطة الطيران المدني المصرية تجتاز أول تفتيش أمريكي وتحصل على تقييم الفئة الأولى سلطة الطيران المدني المصرية تجتاز أول تفتيش أمريكي وتحصل على تقييم الفئة الأولى
شريف: هذا التقييم المتقدم يسمح للشركات المصرية بتنظيم رحلات إلى أي مطارات أمريكية

كتب : حسن حسين الأربعاء 12-06-2013 12:15

اجتازت سلطة الطيران المدني المصرية أول تفتيش أمريكى على إجراءات السلامة والجودة منذ 11 عاما وحصولها على تقييم الفئة الأولى، ما يساعدها على تنظيم رحلات جوية إلى كل المطارات الأمريكية.

وصرح المهندس محمد إبراهيم شريف، رئيس السلطة، بأنه تم الاستعداد لهذا التفتيش على مدار 3 شهور حيث ومراجعة كل الخطوات الخاصة بعمليات السلامة والجودة والأمان، حيث بدأ وفد يضم أربعة مسؤولين فى هيئة الطيران الفيدرالى الأمريكى إجراءات التفتيش على كل قطاعات السلامة والجودة بالسلطة ثم التقى الوفد بوزير الطيران قبل إعلان نتيجة التفتيش وحصول على الفئة الأولى، ولم يتم هذا التفتيش على مصر منذ العام 2002 ويعطى هذا التقييم المتقدم الحق للشركات المصرية فى تنظيم رحلات إلى أي مطارات فى الولايات المتحدة، أما إذا لم تحصل مصر على هذه الدرجة من الجودة والإتقان فكان سيتم وقف كل الرحلات القادمة من مصر إلى الولايات المتحدة.

وقال إن هذه الدرجة جاءت بفضل جهود كل العاملين الذين يتمتعون بأعلى درجات الإتقان وتتهافت عليهم كل منظمات الطيران الإقليمية والدولية ودول المنطقة للاستفادة من خبراتهم فى قطاعات الطيران المدنى، وأضاف سيتم اليوم التوقيع على اتفاقية مع الصومال لزيادة الرحلات الجوية بين البلدين إلى 7 رحلات أسبوعيا بدلا من رحلتين.

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