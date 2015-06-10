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دفاع متهمى "أحداث السفارة الأمريكية" يطالب بإعادة سماع الشهود وفض الأحراز

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دفاع متهمى "أحداث السفارة الأمريكية" يطالب بإعادة سماع الشهود وفض الأحراز دفاع متهمى "أحداث السفارة الأمريكية" يطالب بإعادة سماع الشهود وفض الأحراز
طالب دفاع 23 متهما، فى القضية المعروفة إعلاميًا بقضية أحداث السفارة الأمريكية الثانية التى وقعت يوم 22 يوليو 2013، فى محيط السفارة الأمريكية محكمة جنايات القاهرة بإعادة الاستماع إلى شهود الإثبات وفض أحراز القضية من جديد، واستدعاء اللجنة الفنية المشكلة من المحكمة لفض أحراز القضية، لمناقشتها فى التقرير المقدم منها.

كما طالب الدفاع باستدعاء ممثل مصلحة الطب الشرعى للاستماع إلى أقواله أمام المحكمة، واستجوابه فى التقارير المقدمة منه، بالإضافة إلى استدعاء ضابط بالأمن الوطنى وسؤاله حول التقرير الأمنى الذى أعده حول القضية.

وتغيب شاهدا الإثبات عن حضور جلسة اليوم الأربعاء، فيما قام ممثل النيابة العامة بالقضية بتسليم المحكمة خطابا من قسم شرطة قصر النيل بشأن اتخاذ التدابير اللازمة لضبط وإحضار الشاهدين، حيث تبين قيام أحدهما ويدعى "ناصر عبده" بتغيير محل إقامته.

وأسندت النيابة إلى المتهمين عددًا من الاتهامات، من بينها التجمهر وتعريض السلم العام للخطر، وقتل عمرو عيد عبد النبى وإصابة الكثيرين، والإتلاف العمدى وتخريب مبان مخصصة للنفع العام وتعطيل القوانين، وحيازتهم أسلحة واستعراضهم القوة وإرهابهم المواطنين.

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مصر 365