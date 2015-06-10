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قيادات الداخلية يتوجهون لتفقد موقع الهجوم الإرهابى بمحيط معبد الكرنك

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قيادات الداخلية يتوجهون لتفقد موقع الهجوم الإرهابى بمحيط معبد الكرنك قيادات الداخلية يتوجهون لتفقد موقع الهجوم الإرهابى بمحيط معبد الكرنك
أفاد مصدر أمنى بمديرية أمن الأقصر، أن عدداً من قيادات وزارة الداخلية وقطاع الأمن العام وضباط جهاز الأمن الوطنى، توجهوا إلى مكان الحادث الإرهابى بمحيط معبد الكرنك بالأقصر لتفقد الأوضاع.

ونشرت قوات الأمن خدماتها الأمنية بالمنطقة، وتم انتشار ضباط المفرقعات والكلاب البوليسية بالمكان لتمشيط المنطقة والبحث عما إذا كانت هناك عبوات ناسفة أخرى من عدمه.

ويستمع ضباط الأمن إلى أقوال شهود العيان للوقوف على أسباب الحادث وملابساته، وتفحص أجهزة الأمن هوية المتهم الذى لقى حتفه إثر إلقائه 3 عبوات ناسفة بالمكان.

وأكد المصدر، أن الإرهاب الأسود تسلل إلى الجنوب بسبب الملاحقات الأمنية للعناصر الإرهابية بسيناء وهزيمة الإرهاب هناك، وبسبب الكثافة الأمنية بالقاهرة الكبرى، الأمر الذى جعل العناصر الإرهابية تعقد العزم على ارتكاب جرائم إرهابية بالجنوب لإرباك أجهزة الأمن وتشتيتها، إلا أن يقظة الخدمات الأمنية حالت دون تحقيق مآربهم.


>مصرع إرهابيين وإصابة شرطى فى تفجير انتحارى بمحيط معبد الكرنك بالأقصر
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- بالفيديو.. اللقطات الأولى من موقع الهجوم الإرهابى بمعبد الكرنك
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- إبطال مفعول 3 عبوات ناسفة بجوار معبد الأقصر
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- الصحة: حالة وفاة واحدة و4 مصابين فى الهجوم الإرهابى بمعبد الكرنك
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مصر 365

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