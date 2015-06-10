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النيابة تنتدب المعمل الجنائى وتأمر بدفن جثث 4 أطفال بحريق شقة فى الوراق

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النيابة تنتدب المعمل الجنائى وتأمر بدفن جثث 4 أطفال بحريق شقة فى الوراق النيابة تنتدب المعمل الجنائى وتأمر بدفن جثث 4 أطفال بحريق شقة فى الوراق
وصل منذ قليل، المستشاران أحمد الحمزاوى وإبراهيم البدوى رئيسى نيابة شمال الجيزة، إلى مكان حريق شقة بالوراق، لمناظرة جثث 4 أطفال تفحموا داخلها.

وبمناظرة الجثث تبين تفحمها تماما، نتيجة لاشتعال النيران بداخل الشقة، ليأمر المستشار الحمزاوى بتشريح الجثث ثم دفنها، مع انتداب المعمل الجنائى لبيان سبب الحريق وسرعة تحريات النيابة حول الواقعة.
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