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مصرع 3 أشخاص وإصابة 5 آخرين فى حادث تصادم بطريق سفاجا القصير

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مصرع 3 أشخاص وإصابة 5 آخرين فى حادث تصادم بطريق سفاجا القصير مصرع 3 أشخاص وإصابة 5 آخرين فى حادث تصادم بطريق سفاجا القصير
لقى صباح اليوم الأربعاء، 3 أشخاص مصرعهم، بينما أصيب 5 آخرون، جراء حادث تصادم بين سيارتى أجرة بطريق سفاجا القصير، وتم نقل الجثث إلى مستشفى سفاجا المركزى، والمصابين إلى مستشفى الغردقة العام لخطورة حالتهم.

البداية بتلقى الدكتور حسام جميل مدير مرفق إسعاف البحر الأحمر، إخطارًا من غرفة عمليات الإسعاف يفيد تصادم سيارتى أجرة بطريق سفاجا القصير وتحديدا بالكيلو 35، أسفر عن مصرع 3، وإصابة 5 آخرين بينهم طفلان.

وعلى الفور تم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف لنقل جثث الضحايا والمصابين إلى المستشفى، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتولى التحقيقات.

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