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مواجهات بين مسلحى القاعدة وداعش فى ليبيا عقب مقتل زعيم فى درنة

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مواجهات بين مسلحى القاعدة وداعش فى ليبيا عقب مقتل زعيم فى درنة مواجهات بين مسلحى القاعدة وداعش فى ليبيا عقب مقتل زعيم فى درنة
اندلعت مواجهات مسلحة بين ميليشيات تابعة لتنظيم القاعدة، بعد مقتل أحد زعمائها بالرصاص على يد مسلحين ملثمين، وإحدى الجماعات المتفرعة من تنظيم داعش فى شرق ليبيا.

واغتيل ناصر العكر، وهو مسلح يتبع أفكار القاعدة وسجن لفترة فى المملكة المتحدة لتهم تتعلق بالإرهاب، إلى جانب مساعده فى مدينة درنة شرقى البلاد، معقل العديد من الجهاديين المخضرمين فى ليبيا.

و أعلن مجلس شورى مجاهدى مدينة درنة مقتله فى بيان اليوم الأربعاء، واتهم مسحلى تنظيم الدولة الإسلامية باغتياله وتعهد بالثأر له.

وأثار مقتل العكر مواجهات عنيفة خلفت تسعة قتلى على الأقل بين مسحلى تنظيم الدولة الإسلامية، بحسب الشهود.

واستولى التنظيم على درنة العام الماضى.

ويشار إلى أن التنظيم بدأ كجماعة تابعة للقاعدة ولكنه انشق لاجقا. واندلعت مواجهات أيضا بين الجماعتين فى سوريا.
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