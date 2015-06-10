حزب الدستور يتضامن مع المطالب العادلة للصحفيين

أعرب حزب الدستور، عن تضامنه الكامل مع المطالب العادلة التي يطرحها العاملون في مجال الصحافة اليوم الأربعاء في مقر نقابة الصحفيين، ومطالبهم الداعية إلى توفير الحماية للصحفيين، وضمان حرية الرأي والتعبير عبر تشريعات تدافع عن حرية الصحافة وتحمي الصحفيين، والحماية من الفصل التعسفي، والرفض حبس الصحفيين في قضايا النشر.

وأكد حزب الدستور أن حرية الصحافة وضمان حرية الرأي والتعبير هي من أهم ركائز بناء النظام الديمقراطي في مصر،

ودعي حزب الدستور إلى التمسك بهذه الحريات وتأكيد حق المواطن المصري في إعلام حر ومتوازن ومتنوع. ولا يمكن تحقيق ذلك من دون توفير الحماية للصحفيين وضمان حقوقهم، سواء من ناحية السلامة البدنية والحماية من الحبس اثناء القيام بعملهم الصحفي.

كما يدعم حزب الدستور مطالب الصحفيين بالإفراج عن زملاؤهم المحبوسين على ذمة قضايا الرأي أو أثناء القيام بعملهم الميداني وتحسين أوضاعهم في السجون.