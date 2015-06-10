محافظ المنيا يشهد الأوبريت الفنى "قد الدنيا" ويكرم الطلاب المتفوقين

شهد اللواء صلاح الدين زيادة، محافظ المنيا، الأوبريت الفنى "قد الدنيا"، والذى نظمته مدارس الزهراء ببنى مزار، احتفالًا بختام العام الدراسى، وتكريمًا للطلاب المتفوقين فى المرحلة الابتدائية والإعدادية.

حضر الحفل الأنبا أثناسيوس، أسقف بنى مزار والبهنسا وعادل عبد القادر رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة بنى مزار، ومحمد رمضان مدير الإدارة التعليمية ببنى مزار، والدكتور هيثم فتح الباب رئيس مجلس الإدارة لمدارس الزهراء الخاصة، وعدد من تلاميذ وطلاب المدارس وأولياء الأمور.

وأعرب المحافظ عن سعادته البالغة بما قدمه الطلاب فى الحفل، وقدم التهنئة للطلبة والطالبات المتفوقين وأولياء الأمور والمعلمين وإدارة المدرسة لاهتمامهم بالأنشطة المختلفة، وطالبهم بضرورة تحصيل العلم والحرص على الاجتهاد لتحقيق التفوق، والاستمرار فى التميز الأخلاقى والعلمى معا.

وأكد المحافظ أهمية التعليم والتفوق العلمى فى إفراز جيل قادر على تحمل مسئوليات المستقبل وكذلك دور المدرسة الرئيسى إلى جانب الأسرة فى التربية والتعليم، وإعلاء القيم الوطنية وتعزيز قيمة الانتماء للوطن لدى الطلاب، مؤكدا أنها المفتاح السحرى لبذل كل جهد لرفعة الوطن، وأشار إلى أهمية الاهتمام بتشجيع المواهب.

من جانبه، قال رئيس مجلس إدارة مدارس الزهراء، إن الاحتفال يأتى بهدف تكريم المتفوقين من جميع المراحل التعليمية المختلفة تشجيعا لهم على الاستمرار فى التفوق لتخريج دفعات قادرة على دفع عجلة التقدم للأمام.

وفى نهاية الحفل، قام المحافظ ومرافقوه بتكريم الطلبة والطالبات المتفوقين ومنحهم هدايا عينية لتشجيهم على الاستمرار فى التفوق.