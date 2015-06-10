ضبط عروس حديثة الزواج وفلاح متلبسين بممارسة الرذيلة بالبحيرة

شهدت قبل قليل قرية بطة التابعة لمركز الرحمانية بالبحيرة، واقعة مؤسفة حيث تمكن الأهالى من ضبط عروس حديثة الزواج وفلاح حال ممارستهما الرذيلة على فراش الزوجية .

تم إخطار المقدم محمد فرحات نائب مأمور مركز شرطة الرحمانية وعلى الفور وجه اللواء محمد فتحى إسماعيل مدير أمن البحيرة بالدفع بـ 3 مجموعات قتالية للسيطرة على الأحداث، خشية الفتك بالمتهمين وتم تشكيل فريق بحث برئاسة اللواء دكتور أشرف عبد القادر مدير المباحث، والعميد خالد عبد الحميد رئيس المباحث لكشف ملابسات الواقعة .

وتوصلت تحريات المباحث إلى صحة الواقعة وقيام "ع . م . د" 20 سنة " ربة منزل، و"أ . ا . إ" 20 سنة " فلاح، بممارسة الرذيلة على فراش الزوجية وضبطهما متلبسين.

والمفاجأة الكبرى كانت بقيام المتهمين بتقديم عقد زواج عرفى للمقدم محمد فرحات نائب مأمور مركز شرطة الرحمانية، مما دعى نائب المأمور باستدعاء الزوج لأن الواقعة أصبحت جريمتى زنا وتعدد أزواج، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 4244 جنح مركز شرطة الرحمانية، وجار العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.