بالصور.. السفير المصرى يفتتح دورتين تدريبيتين للإعلاميين والتشكيليين فى موريتانيا

إفتتح أحمد فاضل يعقوب، سفير مصر في العاصمة الموريتانية نواكشوط، الدورتين التدريبيتين للإعلاميين الشباب وللفنانين التشكيليين الموريتانيين اللتين ينظمهما المركز الثقافي المصري.

تنظم الدورة الأولي بالتعاون مع الإتحاد المهني للصحف المستقلة في موريتانيا، وتتناول الإخراج الصحفي وتقنيات التصميم، والثانية في مجال الفن التشكيلي بالتعاون مع إتحاد الفنانين التشكيليين حول الفن وثقافة السلام، وتستمر كل منها لمدة خمسة أيام، ويشارك فيهما مجموعة كبيرة من شباب الإعلاميين والمهتمين بالفن التشكيلي.

وأكد يعقوب في كلمته خلال الإفتتاح، أهمية إستمرار دور المركز الثقافي المصري في تدريب الكوادر الموريتانية في مختلف المجالات في ظل ما يربط بين البلدين من أواصر وعلاقات تاريخية ومتميزة.

كما ذكر السفير أن التقليد الذي تم إستحداثه خلال الفترة الماضية، بإجراء دورات تدريبية علي الأراضي الموريتانية في المركز، خاصة للإعلاميين يتيح مشاركة أعداد كبيرة من المتدربين، وذلك إضافة للدورات التدريبية التي تعقد في مصر، وسبق علي سبيل المثال أن شارك في أحدي الدورات السابقة 70 متدرباً ومتدربة.

كما أضاف السفير أن البعثة تتوجه إلى الإنفتاح علي كافة المكونات والتنظيمات والروابط الثقافية الموريتانية، وعبر عن الإستعداد لإستمرار التعاون معها في كل ما تحتاجه.

وقد حضر الإفتتاح السيد مصطفي ولد سيدي المختار، ممثل وزير العلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، والسيد أحمد ولد مولاي، رئيس إتحاد المهني للصحفيين المستقلين، والسيد خالد مولاي إدريس، رئيس إتحاد الفنانين التشكيليين، والذين أشادوا بالجهد الذي تقوم به السفارة المصرية في موريتانيا، وعبروا عن إستعدادهم للمزيد من التعاون، كما حضر الإفتتاح لفيف من الإعلاميين وممثلي أجهزة الإعلام.