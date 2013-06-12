"التعليم": تصحيح الجغرافيا أولا بأول.. وإعلان العينة العشوائية 27 يونيو

كتب : توفيق شعبان وأسماء زايد منذ 12 دقيقة

أكد محمد السروجى المتحدث الرسمى باسم وزارة التربية والتعليم، أن عدد طلاب المرحلتين الأولى والثانية الذين أدوا امتحان مادة الجغرافيا اليوم 1356 طالبا وطالبة فى 234 لجنة على مستوى الجمهورية.

وأضاف السروجي، خلال المؤتمر الصحفى المنعقد حاليا بوزارة التعليم، أن غرفة العمليات تلقت من مدرسة المنيرة الإعدادية بنين، بمرض مفاجأ لمدير الإدارة وتم استبداله، وفى محافظة الشرقية تلقت الغرفة بلاغا بوجود عامل من مواليد المحافظة وتم نقله واستبدال زميل آخر به، مؤكدا أنه سيتم تصحيح مادة الجغرافيا بدءا من اليوم وإعلان العينة العشوائية يوم 27 يونيو الجارى.