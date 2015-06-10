علماء يتوصلون لأسباب انتقال سرطان الثدى إلى الرئتين

اكتشف باحثون بريطانيون السبب الذى يسمح لسرطان الثدى بالانتشار فى الرئتين مما يجعله غير قابل للشفاء.

وذكرت صحيفة "ديلى ميل" البريطانية أن غالبية الوفيات بسبب سرطان الثدى فى بريطانيا والبالغ عددها 11 ألفا و700 سنويا تحدث بعد انتشار المرض من الثدى إلى أجزاء أخرى من الجسم، وتعد الرئتان من أوائل الأعضاء التى تتأثر.

وأوضحت أنه فور حدوث ذلك يصبح السرطان مقاوما للأدوية الحالية ويتسبب تدريجيا فى تآكل الرئتين حتى تفشل وتتوفى السيدة، ولا يوجد علاج لهذا الأمر.

واكتشف علماء بجامعة إدينبيرج أن كرات الدم البيضاء المسماه بالخلايا البلعمية تساعد خلايا سرطان الثدى فى مسيرتهم المهلكة.

وتطلق الخلايا البلعمية إشارات كيمائية تجذب خلايا السرطان نحو الرئتين تساعدها فى اتخاذ مسارها والنمو هناك.

وأظهرت التجارب التى أجريت على الفئران أن الحيلولة دون حدوث الخطوة الأساسية المتمثلة فى عملية إرسال الإشارات تخفض عدد الأورام فى الرئتين بنحو الثلثين وفقا لصحيفة "اكسبرمينتال مديسين".

ويجرى الباحث جيفريبولارد محادثات مع شركات الأدوية من أجل تركيب دواء بناء على هذا البحث.

ويأمل بولارد أن يتمكن الدواء من وقف المرض من الانتشار إلى العظام والمخ وأجزاء أخرى من الجسم.