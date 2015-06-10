6 أضرار تصيبك بسبب السكريات.. أهمها دهون الكبد

" لولا اختلاف الأذواق لبارت السلع"، هذه المقولة التى تقال عند اختلاف الآراء حول شىء ما، وأيضا يمكننا أن نقولها على الأشخاص الذين يتناولون الأطعمة ذات السكر المرتفع، لأنها لا تحتوى على الفيتامينات والمعادن اللازمة للجسم، كما أن الإفراط فى تناولها يسبب أضرارا صحية عديدة.

وحول هذا يشير الدكتور محمد حلمى استشارى السمنة والنحافة، أن هناك العديد من الأشخاص الذين يتناولون الأغذية الغنية بالسكريات والتى لا تحتوى على قيم غذائية للجسم، لأن السكريات لا تحتوى على المعادن والفيتامينات الهامة للجسم.

ويتابع استشارى السمنة والنحافة، أن الإكثار من تناول الأطعمة الغنية بالسكر تتسبب فى الإصابة بسوء التغذية وذلك بسبب عدم مد الجسم بالمواد الغذائية التى يحتاجها، كمان أن الإكثار من هذه الأطعمة يتسبب فى شعور الإنسان بالحزن والقلق وذلك بسبب إفراز مادة الدوبامين.

يقدم استشارى السمنة والنحافة، بعض الأضرار التى تلحق بالشخص بسبب إدمانه للسكريات، ومنها :

>1- الإكثار من تناول الأطعمة ذات السكريات يصيب الشخص بالإدمان.

>2- يخزن الكبد الباقى من السكريات على شكل دهون حول الكبد .

>3- يتسبب فى ظهور علامات تقدم العمر مبكرا كالتجاعيد .

>4- قد يتسبب فى الإصابة بأمراض القلب والسكر.

>5- ازدياد الوزن بشكل ملحوظ ويصبح الشخص مريض سمنة.

>6- عدم القدرة على الحركة والشعور بالكسل الدائم.