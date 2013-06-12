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مبعوث الاتحاد الأوروبي لجنوب المتوسط يصل القاهرة.. ويلتقي موسى وقيادات "الوسط" و"النور"

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مبعوث الاتحاد الأوروبي لجنوب المتوسط يصل القاهرة.. ويلتقي موسى وقيادات "الوسط" و"النور" مبعوث الاتحاد الأوروبي لجنوب المتوسط يصل القاهرة.. ويلتقي موسى وقيادات "الوسط" و"النور"

كتب : أكرم سامي منذ 8 دقائق

وصل إلى القاهرة، اليوم، مبعوث الاتحاد الأوروبي للسلام بدول جنوب المتوسط برناردينو ليون، في زيارة تستمر يومين.

ويلتقي ليون، مبعوث الاتحاد الأوروبي للسلام بدول جنوب المتوسط، اليوم، عددا من رموز القوى السياسية من بينهم عمرو موسى رئيس حزب المؤتمر، والقيادي بجبهة الإنقاذ الوطني.

كما يلتقي قيادات في حزب الوسط وحزب النور السلفي، للوقوف على الأوضاع الداخلية في ، في إطار الإعداد لزيارة مسؤول السياسة الخارجية والأمنية بالاتحاد الأوروبي، كاثرين أشتون، إلى مصر خلال الأيام المقبلة.

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