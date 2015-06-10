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إصابة 8 أشخاص فى تصادم سيارتين بوادى حجول بطريق السويس القاهرة

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إصابة 8 أشخاص فى تصادم سيارتين بوادى حجول بطريق السويس القاهرة إصابة 8 أشخاص فى تصادم سيارتين بوادى حجول بطريق السويس القاهرة
شهدت منطقة وادى حجول طريق السويس القاهرة الصحراوى صباح اليوم الأربعاء، تصادم سيارتين ملاكى ونقل، ما أدى إلى إصابة 8 أشخاص وتم نقلهم إلى مستشفى التأمين الصحى.

تلقى اللواء طارق الجزار مساعد وزير الداخلية لأمن السويس إخطاراً من إدارة تأمين الطرق بوقوع حادث تصادم سيارتى نقل دقهلية 542 وملاكى السويس 27862 بمنطقة وادى حجول بالقرب من بوابات السويس بطريق القاهرة الصحراوى، وأدى الحادث لتوقف الطريق قرابة 20 دقيقة حتى تم نقل المصابين عبر سيارات الإسعاف ورفع مخلفات الحادث.

تم إخطار الدكتور لطقى عبد السميع وكيل وزارة الصحة وجارى تحرير محضر بالحادث وإبلاغ النيابة لتولى التحقيقات.
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