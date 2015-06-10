أخبار عاجلة

8 الصبح - حصاد وملخص زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى للولايات المتحدة الأمريكية -
8 الصبح - فقرة #أنا_المصري .. التاريخ الفني للنجم العملاق محمود المليجي "أنتوني كوين الشرق" -
8 الصبح - شوف أسعار الجملة للخضروات والفاكهة .. وأسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم -
تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة -
فيديو.. عبد اللطيف المناوي: مصر لم تتلوث يديها بالدماء في سوريا -
8 الصبح - سألنا الجيل القديم عن رأيهم فى الجيل الجديد "شباب اليومين دول" ... "فااااااشل" -
8 الصبح - من داخل الإدارة العامة للمرور .. تعرف على الحالة المرورية على معظم المحاور الرئيسية -
فيديو| كريم شحاتة: «اللاعيبة بيتريقوا على مرتضى.. والجماهير قرفانة» -
8 الصبح - تعرف على الحالة الجوية اليوم ومعدلات درجات الحرارة .. ونصيحة اليوم عن فوائد القهوة -
فيديو.. تامر أمين: كلام الملك عبد الله وترامب في المؤتمر الصحفي «بلح باللبن» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. أونا

ضبط طالب يدير صفحة «غشاشون فدائيون» لتسريب امتحانات الـثانوية بـسوهاج‎

Google+ Print
ضبط طالب يدير صفحة «غشاشون فدائيون» لتسريب امتحانات الـثانوية بـسوهاج‎ ضبط طالب يدير صفحة «غشاشون فدائيون» لتسريب امتحانات الـثانوية بـسوهاج‎

الطالب عمر خالد حامد جابر

كان اللواء إبراهيم صابر، مدير أمن سوهاج، قد تلقى بلاغ من مدير الإدارة العامة للمعلومات والتوثيق، يتضمن قيام المدعو “عمر خالد حامد جابر” 20 سنة- طالب بكلية التجارة جامعة الأزهر، ويُقيم دائرة مركز المنشأة، بإدارة صفحة على مواقع التواصل الاجتماعي ” فيس بوك “، والتي تحمل اسم ” غشاشون فدائيون “، مُستخدماً حسابه الشخصي الخاص به، ويقوم بنشر إجابات امتحانات الثانوية العامة، وذلك بعد أن يتم تسريب الأسئلة من خلال أحد الطلبة داخل اللجان عن طريق الهاتف المحمول، وذلك مقابل الحصول على كروت شحن، يتم إرسالها له قبل وبعد الامتحان.

وتم التوجه للقيام بمأمورية، بالتنسيق مع الإدارة العامة للمعلومات والتوثيق،والتي أسفرت عن ضبطه، وبحيازته كيسة كمبيوتر، وهاتف محمول بالشريحة الخاصة به، وتحمل رقم 01204705005،

وبمواجهته، اعترف بارتكاب الواقعة بقصد التربح.

وتحرر عن ذلك المحضر رقم 6909 جنح، مركز المنشاة لسنة 2015، وجاري العرض على النيابة العامة للتصرف.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا