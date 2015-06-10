ضبط طالب يدير صفحة «غشاشون فدائيون» لتسريب امتحانات الـثانوية بـسوهاج‎

كان اللواء إبراهيم صابر، مدير أمن سوهاج، قد تلقى بلاغ من مدير الإدارة العامة للمعلومات والتوثيق، يتضمن قيام المدعو “عمر خالد حامد جابر” 20 سنة- طالب بكلية التجارة جامعة الأزهر، ويُقيم دائرة مركز المنشأة، بإدارة صفحة على مواقع التواصل الاجتماعي ” فيس بوك “، والتي تحمل اسم ” غشاشون فدائيون “، مُستخدماً حسابه الشخصي الخاص به، ويقوم بنشر إجابات امتحانات الثانوية العامة، وذلك بعد أن يتم تسريب الأسئلة من خلال أحد الطلبة داخل اللجان عن طريق الهاتف المحمول، وذلك مقابل الحصول على كروت شحن، يتم إرسالها له قبل وبعد الامتحان.

وتم التوجه للقيام بمأمورية، بالتنسيق مع الإدارة العامة للمعلومات والتوثيق،والتي أسفرت عن ضبطه، وبحيازته كيسة كمبيوتر، وهاتف محمول بالشريحة الخاصة به، وتحمل رقم 01204705005،

وبمواجهته، اعترف بارتكاب الواقعة بقصد التربح.

وتحرر عن ذلك المحضر رقم 6909 جنح، مركز المنشاة لسنة 2015، وجاري العرض على النيابة العامة للتصرف.