استشهاد مجند برصاص إرهابيين فى رفح

قال مصدر طبى بشمال سيناء اليوم، إنه تم نقل جثمان جندى، استشهد فى منطقة الحسينات برفح للمستشفى العسكرى بالعريش، موضحاً أن الشهيد تعرض لرصاص مباشر أودى بحياته.

وأكد شهود عيان، لليوم السابع، سماع دوى انفجارات متكررة بمنطقة رفح، وانتشرت قوات أمنية فى المنطقة بكثافة، كما تم إغلاق جزئى لطريق العريش رفح وطريق الشيخ زويد الجورة بشمال بسيناء.

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