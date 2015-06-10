نصائح وزارة الصحة للصائمين فى رمضان لتجنب أضرار الامتناع عن الطعام

قالت وزارة الصحة فى بيان لها اليوم أنه ينبغى على الصائمين اتباع سلسلة من النصائح أثناء الإفطار فى مقدمتها بدء الإفطار بحَبات من التمر، وكوب من الماء أو اللبن، مع تناول طبق ساخن من الشوربة، ثم السلطة قبل تناول الوجبة الرئيسية.

وأشارت وزارة الصحة إلى أن فراغ المعدة طول اليوم يستوجب أن يُعوض بمُلينات عند بداية الطعام بتناول طبقا رئيسيا متوازنا على الإفطار.

وحذرت وزارة الصحة من تناول الماء البارد مباشرة وخاصة عند العطش الشديد فقد يؤدى إلى مغص حاد ناتج من تقلص فى عضلات جدار المعدة، مطالبة الصائمين بتناول كمية وافرة من الماء بعد الإفطار.

وشددت وزارة الصحة على ممارسة رياضة المشى يومياً، بعد تناول الإفطار بساعتين ودعت للحفاظ على السحور.

ونصحت وزارة الصحة بأن تكون الوجبة غنية بالنشويات بطيئة الامتصاص كخبز القمح الكامل، الأرز للمحافظة على مستويات السكر فى الدم، مشيرة إلى أن التعرض لأشعة الشمس المباشرة يفقد الجسم الماء والأملاح نتيجة التعرق.

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