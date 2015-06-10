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التنمية المحلية: 463 مليون جنيه اعتمادات إضافية عاجلة لـ 13 محافظة

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التنمية المحلية: 463 مليون جنيه اعتمادات إضافية عاجلة لـ 13 محافظة التنمية المحلية: 463 مليون جنيه اعتمادات إضافية عاجلة لـ 13 محافظة
أعلن اللواء عادل لبيب وزير التنمية المحلية، أنه تم توفير 463 مليون جنيه اعتمادات إضافية عاجلة لـ 13 محافظة خلال العام المالى الحالى، وذلك لتنفيذ العديد من المشروعات التنموية.

وأوضح لبيب خلال بيان أصدرته الوزارة أنه تم تخصيص 38 مليون جنيه لمحافظة القاهرة و1,1 مليون لكل من مطروح والدقهلية و16,6 مليون للمنوفية و9 ملايين جنيه لكل من دمياط والقليوبية و29,5 مليون للبحيرة و22,2 مليون للشرقية و151 مليوناً لشمال سيناء و8,3 مليون للجيزة و29,3 مليون للغربية و105 ملايين لقنا و30 مليوناً لبنى سويف و12,6 مليون و397 ألف جنيه للأقصر.

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مصر 365