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تسريب إجابات امتحان اللغة الإنجليزية للثانوية العامة

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قامت إحدى صفحات تسريب الامتحانات على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، بنشر إجابة أسئلة مادة اللغة الأجنبية الأولى "اللغة الإنجليزية" للثانوية العامة "نظام حديث بعد مرور نصف ساعة من بدئه.

يشار إلى أن الصفحة نشرت صوراً ضوئية تزعم أنها أسئلة امتحان اللغة الإنجليزية للثانوية العامة بعد دقائق من بدء الامتحان.

اليوم السابع -6 -2015

اليوم السابع -6 -2015

- "عمليات التعليم" تتبع ورقة الإنجليزى المتداولة للتأكد من صحتها

- تداول أسئلة امتحان اللغة الإنجليزية بعد دقائق من بدء اللجان

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