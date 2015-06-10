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السيسى: نخطو خطوات رئيسية نحو إنشاء الاتحاد الاقتصادى لإفريقيا

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السيسى: نخطو خطوات رئيسية نحو إنشاء الاتحاد الاقتصادى لإفريقيا السيسى: نخطو خطوات رئيسية نحو إنشاء الاتحاد الاقتصادى لإفريقيا
أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى، فى كلمته الافتتاحية بقمة التكتلات الاقتصادية، أن ما يقومون به اليوم خطوة رئيسية نحو إنشاء الاتحاد الاقتصادى لإفريقيا طبقا لخطط "لجوس" عام 1980 والتى تمثل رؤية جماعية للقارة الإفريقية وخارطة الطريق خلال الـ50 عاما المقبلة لتصبح إفريقيا قوة فاعلة على الساحة الدولية بحلول العام 2063.

وتابع السيسى: "تصبح إفريقيا قوة فاعلة على الساحة الدولية من خلال برامج طموحة لتنفيذ الأجندة الاقتصادية وعلى رأسها منطقة للتجارة الحرة للقارة الإفريقية بحلول عام 2017، وربط إفريقية من خلال بنية تحتية عالمية المستوى فى مجالات النقل والطاقة والاتصالات، فضلا عن إقامة المؤسسات المالية الإفريقية خلال الإطار الزمنى المتفق عليه.
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