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إسرائيل تلغي تمويلا حكوميا لمسرحية عربية

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إسرائيل تلغي تمويلا حكوميا لمسرحية عربية إسرائيل تلغي تمويلا حكوميا لمسرحية عربية

وزير “التربية” الإسرائيلي نفتالي بينيت

ألغى وزير “التربية” الإسرائيلي نفتالي بينيت، التمويل الحكومي لمسرحية تقدمها فرقة عربية، وتصور قصة ناشط من “الفلسطينيين داخل الخط الأخضر” قتل جنديا إسرائيليا.

وقال الوزير التربية الاسرائيلي في بيان أمرت بأن يتم فورا سحب المسرحية من البرنامج الثقافي الممول من  المخصص للشباب.

والمسرحية التي قطع الوزير التمويل عنها تدعى “الزمن الموازي” وتقدمها فرقة “الميدان” العربية ومقرها في حيفا.

وبحسب البيان فإن المسرحية تروي قصة الأسير الناشط وليد دقة، المسجون بتهمة خطف وقتل الجندي الإسرائيلي موشيه تمام في 1984.

أوضح البيان تبريره لقرار قطع التمويل عن المسرحية أن المواطنين الإسرائيليين لن يمولوا مسرحيات تتسامح مع قتل جنود.

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