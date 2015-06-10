الرئيس السيسي يفتتح قمة التكتلات الاقتصادية الأفريقية بمشاركة 25 دولة

افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي أعمال قمة دول التكتلات الاقتصادية الأفريقية الثلاث (الكوميسا والسادك وتجمع شرق أفريقيا) فى مدينة شرم الشيخ بمشاركة زعماء ورؤساء حكومات في 25 دولة أفريقية الأعضاء فى التكتلات الثلاث فيما تتغيب ليبيا عن المشاركة.

وستشهد القمة توقيع الزعماء الأفارقة على إعلان شرم الشيخ وإتفاقية منطقة التجارة الحرة بين دول التكتلات الأفريقية الثلاث التي ستعد أكبر منطقة تجارة حرة فى أفريقيا تمثل أكثر من 52 في المائة من سكان القارة وأكثر من 60 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للقارة السمراء بقيمة تتجاوز 2ر1 تريليون دولار.

وتبدأ فعاليات القمة بالنشيد الوطني لجمهورية مصر العربية وكلمة السيد سنديسو نجونيا الامين العام للكوميسا ورئيس فريق العمل الثلاثي لمجموعات الكوميسا والإياك والسادك ثم يلقي الرئيس عبد الفتاح السيسي كلمة ترحيب بالضيوف يعقبها كلمة مدير البنك الدولي جيم يونج كيم ثم كلمة الأمين العام لمؤتمر الامم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) الدكتور موكيسا كيتيوي

ويلقي رئيس تجمع شرق أفريقيا (إياك) الدكتور محمد غريب بلال نائب رئيس جمهورية تنزانيا الاتحادية كلمة بالقمة , يعقبها كلمة رئيس السوق المشتركة للشرق والجنوب الافريقي (الكوميسا) رئيس الوزراء الإثيوبي ورئيس القمة الثلاثية القادمة هيلي مريم ديسالين يليه خطاب الافتتاح الرسمي لرئيس مجموعة تنمية الجنوب الأفريقي (السادك) ورئيس جمهورية زيمبابوي والرئيس السابق للقمة الثلاثية روبرت موجابي.

وسيعقد زعماء ورؤساء الدول المشاركة قمة مغلقة بعد ظهر اليوم لبحث تقرير الاجتماع الثالث لمجلس وزراء التجمعات الاقتصادية الثلاث حول اتفاقية منطقة التجارة الحرة وإطلاق الاتفاقية الثلاثية للكوميسا والسادك وتجمع شرق أفريقيا لمنطقة التجارة الحرة وخارطة الطريق للتنفيذ لمرحلة ما بعد التوقيع كما سيتم مناقشة بيان القمة الثالثة للتجمعات الأفريقية الثلاث.

فيما سيعقد زعماء ورؤساء الدول المشاركة جلسة عامة فى الرابعة والنصف مساء اليوم تتضمن كلمة تمهيدية لرئيس وزراء جمهورية إثيوبيا ورئيس القمة الثلاثية للكوميسا والإياك والسادك.

وستختتم القمة بكلمة للرئيس عبد الفتاح السيسي يعقبها تلاوة بيان القمة الثلاثية للكوميسا والإياك والسادك ويلقيها الامين العام للاياك السفير الدكتور ريتشارد سيزيبرا.

وكانت الأعمال التحضرية للقمة قد بدأت السبت الماضي على صعيد كبار المسئولين والخبراء الاقتصاديين أعقبها اجتماعات على مستوى وزراء التجارة في الدول الأعضاء تم خلال وضع اللمسات الأخيرة على بيان إعلان شرم الشيخ واتفاقية التجارة الحرة والتي وافقوا عليها بالاجماع.