رئيس البنك الدولي ووزيرة التضامن الاجتماعي في الأقصر اليوم

يصل إلى محافظة الأقصر، اليوم “الأربعاء”، رئيس البنك الدولي جيم يونج كيم، وغادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، وذلك لتفقد عددٍ من المشروعات بمدينة الطود، وزيارة معبد الأقصر الفرعوني، برفقة المحافظ محمد بدر.

ومن المقرر أن يصل “كيم”، و”والي” إلى مطار الأقصر الدولي على متن طائرة خاصة في تمام الساعة الواحدة والنصف ظهراً، وسيتوجهان فور وصولهما برفقة المحافظ إلى مدينة الطود، لتفقد مركز شباب النوبة بمركز ومدينة الطود، ومكتب بريد الفتاتيح بالطود، ثم يزوران معبد الأقصر الفرعوني قبل أن يغادران الأقصر مساءاً .

ومن المتوقع، أن يبحث محافظ الأقصر، مع رئيس البنك الدولي سُبل التعاون المُشترك في المستقبل .

ومن المتوقع، أن يرافق “كيم” خلال زيارته للأقصر، نائب رئيس المنظمة لشمال أفريقيا والشرق الأوسط حافظ غانم، والمدير الإقليمي لمؤسسة التمويل الدولية للمنطقة مؤيد مخلوف.

وتأتي زيارة “كيم”، للأقصر ضمن زيارته الرسمية الأولي لمصر، وذلك منذ توليه منصبه في 2012، من أجل “تأكيد دعم التنمية”، وخلال فترة تواجده في مصر، يلتقي رئيس البنك الدولي الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيس الوزراء إبراهيم محلب.

ومن المقرر أبضاً، أن يلقي “كيم”، كلمة أثناء القمة الثلاثية التي تجمع الدول الأعضاء في كل من مجموعة التنمية لأفريقيا الجنوبية “سادك”، والسوق المشتركة لشرق وجنوب أفريقيا “كوميسا”، وإتحاد شرق أفريقيا، والتي تنطلق في مدينة شرم الشيخ السياحية، قبل أن يتوجه إلى مدينة الأقصر، لتفقد عدد من المشروعات الاجتماعية.