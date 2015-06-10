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«شاو مينج » تواصل التحدي .. وتسرب امتحان إنجليزي الثانوية العامة بعد نصف ساعة

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«شاو مينج » تواصل التحدي .. وتسرب امتحان إنجليزي الثانوية العامة بعد نصف ساعة «شاو مينج » تواصل التحدي .. وتسرب امتحان إنجليزي الثانوية العامة بعد نصف ساعة

ارشيفية

واصلت صفحة «شاو مينج» نشرها لورقة أسئلة امتحان اللغة الإنجليزية للثانوية العامة بالنظام الحديث بعد مرور نصف ساعة فقط على بداية الامتحان في التاسعة صباح اليوم الاربعاء.

وذلك استمرارًا لمسلسل تسريب امتحانات الثانوية العامة المستمر منذ بداية الامتحانات يوم السبت الماضي في تحدٍ واضح لوزراتي التعليم والداخلية.

ويختبر نحو 531 ألفا و800 طالب وطالبة على مستوى 1540 لجنة امتحان مادة الإنجليزي ، كما يؤدي طلاب النظام القديم شعبة الأدبى امتحان مادة الجغرافيا، وذلك حسب الجدول المعلن من قبل وزارة التربية والتعليم.

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