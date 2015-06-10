مصرع موظف أسفل عجلات القطار بسوهاج

لقى موظف مصرعه أسفل عجلات قطار الركاب، وذلك أثناء عبوره شريط السكة الحديد من مكان غير مُخصص لعبور المشاه خلف المساكن الشعبية- دائرة مركز طما.

كان اللواء إبراهيم صابر، مدير أمن سوهاج، قد تلقى إخطاراً من مركز شرطة طما، يفيد بالعثور على جثة مجهولة على شريط السكة الحديد، خلف المساكن الشعبية- دائرة المركز.

وبالانتقال والفحص، تبين أن الجثة للمدعو “وائل جاد تاوضروس” 40 سنة- موظف بمستشفي النيل بسوهاج، ويُقيم مدينة طما، وبمناظرتها، تبين وجود تهشم بالرأس، ومفصولة الأرجل عن باقي الجسد، وتم نقل الجثة لمشرحة المستشفى المركزي.

وكان قد ورد للمركز في وقت لاحق، تقرير من محطة سكة حديد طما، يتضمن ورود إتصال تليفوني من قائد القطار رقم 721 ركاب “سوهاج – أسيوط “، باصطدامه بأحد الأشخاص، وذلك حال عبوره شريط السكة الحديد من مكان غير مخصص لعبور المشاة، وبمكان العثور علي الجثة.

وبسؤال زوجة المتوفي المدعوة “هبة فؤاد نصيف عيسى” 20 سنة- ربة منزل، أيدت ما جاء بالفحص، وأضافت بأنه كان في طريقه لعمله بالمستشفى، ولم تتهم أحد بالتسبب في ذلك.

وأفاد تقرير مفتش الصحة، بعدم وجود شُبهةٍ جنائية في الوفاة، وأيدت تحريات إدارة البحث الجنائي ذلك.