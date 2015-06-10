بالصور..الألغام البحرية أحدث أسلحة القتل لدى النظام السوري

أقدم النظام السوري على استخدام أسلحة جديدة لوقف تقدّم المعارضة السورية، وهي الألغام البحرية، المُعدة أساساً للحروب المائية، بعد الهزائم المتتالية التي لحقت بقواته في مختلف الجبهات، وأدت إلى ضعف قدرات النظام السوري العسكرية والاستراتيجية

وذالك بعد استخدام القوات الحكومية لصواريخ أرض-أرض وصواريخ المقاتلات الحربية والبراميل المتفجرة وغاز الكلور في قصف مناطق التي تسيطر عليها المعارضة.

ويملك النظام الآلاف من الألغام البحرية، التي يُعتقد أنها لم تستخدم ، لكن بعض الناشطين قامو بتوثيق استخدامها في عدة مناطق منها ريفي حلب وإدلب

وأكد العميد رحال القائد السابق في البحرية السورية أن النظام قام بتحويل جميع الألغام التي يملكها لألغام طرقية ليتمكن من استخدامها بغير مكانها (الماء) بحيث تنفجر بعد إلقائها من المروحيات عند ارتطامها بالأرض.

وأشار رحال الي أن سلاح البحرية السوري يملك “بين 6000 و7000 لغم بحري روسي الصنع”، موضحاً أن النظام “يخزن هذه الكميات منذ أكثر من ثلاثين عاماً” في مخازن عسكرية خاصة بسلاح البحرية، وهي “مستودعات تقع في هرميل، داخل الجبال المقابلة لطرطوس من جهة الساحل” والمستودع الثاني قرب قرية ” سقوبين شمال اللاذقية بـ 10 كيلومترات”.