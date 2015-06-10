توغل محدود لآليات إسرائيلية جنوب قطاع غزة وسط إطلاق نار

توغلت آليات عسكرية إسرائيلية صباح اليوم الأربعاء بشكل محدود فى أراض زراعية شرق بلدة القرارة شمال شرق مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، وسط إطلاق نار فى المكان.

ونقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) أن نحو سبع آليات عسكرية تضم ثلاث جرافات وأربع دبابات توغلت فى أراضى المواطنين الزراعية شرق القرارة، انطلاقا من موقع كيسوفيم العسكرى، وشرعت الجرافات بأعمال تجريف فى الأراضى الزراعية وسط إطلاق نار مكثف فى المكان، وتحليق لطائرات استطلاع فى الأجواء.

يشار إلى أن القوات الإسرائيلية تتعمد التوغل فى الأراضى الزراعية الحدودية بشكل شبه يومى، وتمنع المزارعين من الوصول إلى أراضيهم فى المنطقة وتطلق النار عليهم.

من جهة أخرى قررت سلطات الاحتلال الإسرائيلى اليوم السماح بإدخال 600 شاحنة محملة بالبضائع والمساعدات إلى قطاع غزة من خلال معبر "كرم أبو سالم" التجارى جنوب شرق القطاع.

وقال رائد فتوح رئيس لجنة تنسيق ادخال البضائع للقطاع أن الشاحنات المقرر ادخالها ستكون محملة ببضائع للقطاعين التجارى والزراعى وقطاع المواصلات والمساعدات.

وأشار فتوح إلى أن من ضمن الشاحنات 120 شاحنة محملة بالمواد الإنشائية للمشاريع الدولية و150 شاحنة محملة بالحصمة والحصمة الخاصة بالبنية التحتية للطرق.

ويعتبر معبر "كرم أبو سالم" المنفذ التجارى الوحيد الذى تدخل منه البضائع والوقود إلى قطاع غزة، وتغلقه سلطات الاحتلال يومى الجمعة والسبت من كل أسبوع.

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