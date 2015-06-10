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مقتل ثلاثة عناصر من القاعدة بصاروخ طائرة بدون طيار فى اليمن

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مقتل ثلاثة عناصر من القاعدة بصاروخ طائرة بدون طيار فى اليمن مقتل ثلاثة عناصر من القاعدة بصاروخ طائرة بدون طيار فى اليمن
قتل ثلاثة عناصر يشتبه بأنهم من تنظيم القاعدة فى غارة جوية شنتها طائرة بدون طيار فى مدينة المكلا التى يسيطر عليها التنظيم فى جنوب شرق اليمن، على ما افاد مسئول محلى الاربعاء لوكالة فرانس برس.

وقال المسئول أن الطائرة التى يعتقد انها اميركية "قصفت اربعة صواريخ على ثلاثة من عناصر القاعدة كانوا يجلسون على شاطئ كورنيش المحاضر بالقرب من ميناء المكلا" عاصمة محافظة حضرموت مؤكدا "مقتلهم على الفور".

وقال أن بين القتلى "قيادي" بدون أن يذكر اسمه.

وفى ابريل استولى مقاتلون من القاعدة على مدينة المكلا مستغلين الفوضى التى تعم اليمن، حيث يشن التحالف العسكرى بقيادة غارات مكثفة ضد مواقع للمتمردين الحوثيين فضلا عن معارك يومية بين هؤلاء وخصومهم من انصار الرئيس عبد ربه منصور هادى.

ورغم انعدام الاستقرار فى اليمن، اكدت الولايات المتحدة عزمها على مواصلة محاربة تنظيم قاعدة الجهاد فى جزيرة العرب الذى تعتبره واشنطن الفرع الاكثر خطورة للتنظيم المتطرف.

والولايات المتحدة هى البلد الوحيد الذى يملك طائرات بدون طيار فى المنطقة.
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مصر 365

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