70%من القراء يتوقعون نجاح خطة الحكومة لتطوير المناطق العشوائية بالعاصمة

فى استطلاع للرأى طرحه "اليوم السابع" على قرائه الأعزاء تحت عنوان، هل تتوقع نجاح خطة الحكومة فى تطوير المناطق العشوائية بالعاصمة؟، توقع غالبية القراء نجاح خطة الحكومة لتطوير المناطق العشوائية بالقاهرة.

وتوقع 70%من القراء نجاح خطة الحكومة لتطوير المناطق العشوائية بالعاصمة، واستبعد 28%من القراء نجاح الحكومة فى تطوير العشوائيات بالعاصمة، فى الوقت الذى أعرب فيه 2%من القراء عن عدم معرفتهم بموضوع الاستطلاع.

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