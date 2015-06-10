70%من القراء يتوقعون نجاح خطة الحكومة لتطوير المناطق العشوائية بالعاصمة

فى استطلاع للرأى طرحه "اليوم السابع" على قرائه الأعزاء تحت عنوان، هل تتوقع نجاح خطة الحكومة فى تطوير المناطق العشوائية بالعاصمة؟، توقع غالبية القراء نجاح خطة الحكومة لتطوير المناطق العشوائية بالقاهرة.إعلان - Ads إعلان - Ads
>بالصور.. "عشان الوجه ميتفاجئش" حملة فيسبوكية لتسليط الضوء على العشوائيات
وتوقع 70%من القراء نجاح خطة الحكومة لتطوير المناطق العشوائية بالعاصمة، واستبعد 28%من القراء نجاح الحكومة فى تطوير العشوائيات بالعاصمة، فى الوقت الذى أعرب فيه 2%من القراء عن عدم معرفتهم بموضوع الاستطلاع.
>بالصور.. "عشان الوجه ميتفاجئش" حملة فيسبوكية لتسليط الضوء على العشوائيات