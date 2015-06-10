أخبار عاجلة

8 الصبح - حصاد وملخص زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى للولايات المتحدة الأمريكية -
8 الصبح - فقرة #أنا_المصري .. التاريخ الفني للنجم العملاق محمود المليجي "أنتوني كوين الشرق" -
8 الصبح - شوف أسعار الجملة للخضروات والفاكهة .. وأسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم -
تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة -
فيديو.. عبد اللطيف المناوي: مصر لم تتلوث يديها بالدماء في سوريا -
8 الصبح - سألنا الجيل القديم عن رأيهم فى الجيل الجديد "شباب اليومين دول" ... "فااااااشل" -
8 الصبح - من داخل الإدارة العامة للمرور .. تعرف على الحالة المرورية على معظم المحاور الرئيسية -
فيديو| كريم شحاتة: «اللاعيبة بيتريقوا على مرتضى.. والجماهير قرفانة» -
8 الصبح - تعرف على الحالة الجوية اليوم ومعدلات درجات الحرارة .. ونصيحة اليوم عن فوائد القهوة -
فيديو.. تامر أمين: كلام الملك عبد الله وترامب في المؤتمر الصحفي «بلح باللبن» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

بالصور.. المرضى يفترشون الأرض ببلكونات مستشفى قصر العينى

Google+ Print
نشرت صفحة على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك " باسم "علشان لو جه ما يتفاجئش" والمختصة بعرض المشاكل والإهمال داخل المستشفيات الحكومية، صوراً توضح الإهمال داخل مستشفى قصر العينى القديم وعدم الاهتمام بالمرضى وافتراش بعضهم الأرض دون سرير، وجلوس المرضى على أسرة داخل بلكونات المستشفى.

مريض نائم على تربيزة -اليوم السابع -6 -2015
>

مريض نائم على تربيزة

مريض يفترش الأرض -اليوم السابع -6 -2015
>

مريض يفترش الأرض

مرضى يجلسون على أسرة داخل بلكونات المستشفى -اليوم السابع -6 -2015
>

مرضى يجلسون على أسرة داخل بلكونات المستشفى

مريض يفترش الأرض بطرقات المستشفى -اليوم السابع -6 -2015
>

مريض يفترش الأرض بطرقات المستشفى


>- "واتس آب اليوم السابع":أكياس دم وقطن ملوث بأرضية مستشفى جامعة قناة السويس

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365