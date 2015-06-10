بالصور.. المرضى يفترشون الأرض ببلكونات مستشفى قصر العينى

نشرت صفحة على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك " باسم "علشان لو جه ما يتفاجئش" والمختصة بعرض المشاكل والإهمال داخل المستشفيات الحكومية، صوراً توضح الإهمال داخل مستشفى قصر العينى القديم وعدم الاهتمام بالمرضى وافتراش بعضهم الأرض دون سرير، وجلوس المرضى على أسرة داخل بلكونات المستشفى.



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مريض نائم على تربيزة



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مريض يفترش الأرض



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مرضى يجلسون على أسرة داخل بلكونات المستشفى



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مريض يفترش الأرض بطرقات المستشفى

- "واتس آب اليوم السابع":أكياس دم وقطن ملوث بأرضية مستشفى جامعة قناة السويس