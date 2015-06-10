الرئيس السيسى يفتتح اليوم قمة التكتلات الاقتصادية الإفريقية بشرم الشيخ

يفتتح الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم قمة التكتلات الاقتصادية الثلاثة، التى تضم السوق المشتركة لجنوب وشرق إفريقيا "الكوميسا"، وتجمع اتحاد شرق إفريقيا، وتجمع تنمية الجنوب الإفريقى "السادك".

يشارك فى هذه القمة 25 دولة من التكتلات الثلاث هى: مصر وإثيوبيا وإريتريا وكينيا ومالاوى وموريشيوس ورواندا وسيشل والسودان وجيبوتى وأوغندا وزامبيا وزيمبابوى وبوتسوانا وليسوتو وناميبيا وأنجولا وجنوب إفريقيا وسوزازيلاند وتنزانيا وموزمبيق وبوروندى وجزر القمر والكونجو الديمقراطية ومدغشقر، ويبلغ تعداد سكانها 625 مليون نسمة بما يمثل 57% من إجمالى عدد سكان إفريقيا.

وقال السفير علاء يوسف المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إن القمة ستشهد التوقيع على الاتفاقية التأسيسية لمنطقة التجارة الحرة الثلاثية بين التجمعات الاقتصادية الثلاثة، والتى تهدف إلى تشجيع التنمية الاقتصادية والاجتماعية فى دول التكتلات الثلاث، والعمل على إنشاء سوق واحدة كبيرة تسمح بحرية حركة السلع والخدمات وتَنَقُل ممثلى مجتمعات الأعمال، وتشجيع التجارة البينية الإقليمية، وتعزيز التكامل الإقليمى والقارى.

وأضاف المتحدث الرسمى أن استضافة أعمال القمة يعكس حرص مصر على تطبيق سياسة الانفتاح على إفريقيا فى مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، فضلاً عن كون مصر نقطة ارتكاز لآليات العمل الإفريقية فى مختلف المجالات، ولاسيما الاقتصادية والتجارية والتنموية، وكونها بوابة لإفريقيا ومنفذاً لتجارتها مع مختلف دول العالم سواء عبر قناة السويس أو من خلال موانيها وسواحلها الممتدة على البحرين المتوسط والأحمر، علاوةً على مشروعات النقل الجارى السعى نحو تنفيذها ومن بينها طريق القاهرة – كيب تاون، وربط بحيرة فيكتوريا بالبحر المتوسط لتعزيز حركة الملاحة النهرية.

وأوضح السفير علاء يوسف أن انضمام مصر إلى تجمع الكوميسا حقق العديد من المكاسب، حيث استطاعات مصر من خلاله مضاعفة حجم صادرتها لدول الكوميسا من 150 مليون دولار إلى 730 مليون دولار، فضلاً عن تمكنها من استيراد عدد من السلع كثيفة الاستهلاك بالنسبة للمستهلك المصرى ومن بينها اللحوم والشاى.

ومن المقرر أن يلتقى الرئيس على هامش أعمال القمة بعدد من الزعماء الأفارقة، فضلاً عن رئيس البنك الدولى.

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