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"واتس آب اليوم السابع": نقل المرضى على "الموتوسيكل" فى مستشفيات الشرقية

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استمرارًا لتفاعل قراء "اليوم السابع"، مع الخدمة التى أطلقها الموقع تحت عنوان "Whatsapp Youm7" أرسل أحد المواطنين صورة لشاب يحمل مريضا على دراجة نارية ويتجول به داخل ممرات مستشفى الأحرار بمحافظة الشرقية.

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اليوم السابع -6 -2015

اليوم السابع -6 -2015

اليوم السابع -6 -2015


>- بالصور.. المرضى يفترشون الأرض ببلكونات مستشفى قصر العينى
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