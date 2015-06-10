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"شاومينج بيغشش ثانوية عامة": أنا أسطورة لن تنتهى إلا بإصلاح التعليم

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"شاومينج بيغشش ثانوية عامة": أنا أسطورة لن تنتهى إلا بإصلاح التعليم "شاومينج بيغشش ثانوية عامة": أنا أسطورة لن تنتهى إلا بإصلاح التعليم
قال أدمن شاومينج مؤسسى صفحات الغش الإلكترونى، لتسريب امتحانات الثانوية مخاطبا وزارة التربية والتعليم": أنا أسطورة لن تنتهى إلا بإصلاح التعليم فى ".

وأكد شاومينج فى بيان نشره على صفحته منذ ساعات، أنه متواصل مع الطلاب على صفحته الرسمية على "فيسبوك"، قائلا: "على الوزارة أن تدرك أنها لو تساهلت مع أبنائها، واحتضنتهم واستوعبتهم لرأت أجيالا من العلماء والمهندسين والأطباء إن لم يأتوا الآن، فلن يأتوا بعد ذلك".

وأضاف عبر بيانه:"جربوا الموضوع ولو سنة واحدة، وشوفوا بقى لو كل واحد دخل برغبته دون إجبار التنسيق أو التقيد بدرجات، وانتظروا السنة اللى بعدها، وطابقوا نسبة النجاح والسقوط فى الكليات، هل ستقل حقاً، أم ستزداد.. وساعتها مش هايكون لشاومينج دور لأن فكرته هاتكون انتهت هكذا يجب أن تحل الأزمات ولكن أنا أسطورة لن تنتهى قبل إصلاح التعليم".

الجدير بالذكر أن وزارة الداخلية أعلنت أمس أنها أعلنت القبض على 2 من المسئولين عن تسريب امتحانات الثانوية العامة.

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مصر 365

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