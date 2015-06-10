بدء امتحان اللغة الأجنبية الأولى لطلاب الثانوية العامة نظام حديث

بدأ منذ قليل طلاب الثانوية العامة فى نظاميها أداء امتحان مادتى اللغة الأجنبية الأولى والجغرافيا، حيث يختبر طلاب النظام الحديث فى الإنجليزى، ويؤدى طلاب النظام القديم شعبة الأدبى اختباراتهم فى مادة الجغرافيا، وبدأت اللجنة فى التاسعة وتنتهى فى الثانية عشرة ظهراً.

قال محمد سعد رئيس عام امتحانات الثانوية العامة، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع" إن عدد الطلاب الذين يختبرون فى مادة اللغة الأجنبية الأولى وصل إلى 515 ألف طالب وطالبة، موزعين على جميع لجان الثانوية الـ" 1540 لجنة.

وأوضح سعد أن الطلاب الذين يمتحنون فى مادة الجغرافيا ضمن النظام القديم وصل قرابة الـ" 300 طالب وطالبة، موضحا أن العدد بسيط فى طلاب النظام القديم.

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