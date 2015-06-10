محلب يخصص قطعة أرض بالسويس لوزارة الكهرباء لاستخدامها فى مشروعات الضخ

أصدر المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، قرارات بتخصيص عدد من قطع الأراضى، أملاك دولة، لأعمال المنفعة العامة، ومنها تخصيص مساحة 13100م2 بمدينة رأس سدر ملك محافظة جنوب سيناء، بالمجان لصالح هيئة الأبنية التعليمية، لإقامة مدرسة ثانوى صناعى عليها وتخصيص مساحة 20000م2 بمدينة طور سيناء ملك محافظة جنوب سيناء، بالمجان، لصالح ديوان عام المحافظة لإقامة استراحات بديلة للاستراحات الداخلة فى مساحة ميناء طور سيناء البحرى.

وأوضح مجلس الوزراء فى بيان له اليوم الأربعاء، أن قرارات التخصيص تضمنت تخصيص 300 م2 بمدينة سانت كاترين ملك محافظة جنوب سيناء، بالمجان، لصالح مديرية التموين والتجارة الداخلية لإقامة مقر للإدارة التموينية وتخصيص قطعة أرض فضاء أملاك دولة بمساحة 400 م2 (تبرع الجمعية التعاونية الزراعية) تقع داخل الحيز العمرانى بالقطعة رقم 183 بحوض داير الناحية رقم 6 ناحية سرسموس – مركز الشهداء – بمحافة المنوفية لصالح الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى لإقامة مشروع محطة رفع مياه الصرف الصحى عليها، وتخصيص قطعة أرض أملاك دولة بمساحة 17416.5م2 تقع داخل كردون مدينة أسوان والمقام عليها مركز تدريب أسوان للتشييد والبناء والكائنة بطريق السادات مدينة أسوان – بمحافظة أسوان لصالح الجهاز المركزى للتعمير بوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

كما تم تخصيص قطعة أرض أملاك دولة بمساحة 700م2 بأبعاد (19مx38م) بمدينة قويسنا – مركز قويسنا بمحافظة المنوفية لصالح مديرية الأمن لإقامة إدارة مكافحة المخدرات عليها وتخصيص قطعة أرض فضاء أملاك دولة بمساحة 180م3 بناحية أقليت التابعة للوحدة المحلية لقرية أقليت مركز كوم أمبو بمحافظة أسوان والمقام عليها مسجد الخلفاء الراشدين لصالح مديرية الأوقاف بالمحافظة، وتخصيص قطعة أرض أملاك دولة بمساحة 183.5 تقريباً والمقام عليها مسجد الإمام البخارى بنجع الشيخ إبراهيم بمدينة دراو – بمحافظة أسوان لصالح مديرية الأوقاف بالمحافظة.

وتم إعادة تخصيص أراضى أملاك دولة لصالح وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لاستخدامها فى مشروعات الضخ والتخزين بنظام حق الانتفاع، وفقاً للقواعد والإجراءات التى يضعها مجلس الوزراء، كالتالى، قطعتا أرض ناحية جبل عتاقة – محافظة السويس الأولى بمساحة 190.1 فدان، والثانية بمساحة 216 فدانا، و قطعتا أرض ناحية جبل خشم الجلالة بالعين السخنة – محافظة السويس الأولى بمساحة 233.2 فدان، والثانية بمساحة 74.74 فدان.

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