وزيرا التخطيط والتعاون الدولى يتوجهان لشرم الشيخ لحضور مؤتمر "الكوميسا"

توجه كل من وزير التخطيط الدكتور أشرف العربى ووزيرة التعاون الدولى نجلاء الأهوانى إلى مدينة شرم الشيخ صباح اليوم الأربعاء، للمشاركة بأعمال قمة التكتلات الاقتصادية الثلاثة، التى تضم السوق المشتركة لجنوب وشرق إفريقيا "الكوميسا"، وتجمع اتحاد شرق إفريقيا، وتجمع تنمية الجنوب الإفريقى "السادك" بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى.

وأوضح مصدر بالمطار، أن الوزيرين غادرا القاهرة على متن طائرة مصر للطيران المتجهة إلى شرم الشيخ، حيث من المقرر أن يفتتح الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم أعمال القمة التى يشارك فيها 25 دولة من التكتلات الثلاثة هى: مصر وإثيوبيا وإريتريا وكينيا ومالاوى وموريشيوس ورواندا وسيشل والسودان وجيبوتى وأوغندا وزامبيا وزيمبابوى وبوتسوانا وليسوتو وناميبيا وأنجولا وجنوب إفريقيا وسوزازيلاند وتنزانيا وموزمبيق وبوروندى وجزر القمر والكونجو الديمقراطية ومدغشقر ويبلغ تعداد سكانها 625 مليون نسمة بما يمثل 57% من إجمالى عدد سكان إفريقيا.

وقال السفير علاء يوسف المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إن القمة ستشهد التوقيع على الاتفاقية التأسيسية لمنطقة التجارة الحرة الثلاثية بين التجمعات الاقتصادية الثلاثة، والتى تهدف إلى تشجيع التنمية الاقتصادية والاجتماعية فى دول التكتلات الثلاث، والعمل على إنشاء سوق واحدة كبيرة تسمح بحرية حركة السلع والخدمات وتَنَقُل ممثلى مجتمعات الأعمال، وتشجيع التجارة البينية الإقليمية، وتعزيز التكامل الإقليمى والقارى.

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