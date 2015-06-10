تداول أسئلة امتحان اللغة الإنجليزية بعد دقائق من بدء اللجان

استمراراً لمسلسل الغش الإلكترونى على الرغم من وضع التعليم لضوابط داخل لجان الثانوية العامة وعقوبات للطالب الذى يتم ضبطه ومعه محمول بإلغاء المادة، نشرت صفحات التسريب الإلكترونى على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك " صوراً ضوئية تزعم أنها أسئلة امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى "اللغة الإنجليزية" للثانوية العامة "نظام حديث بعد دقائق من بدء اللجان".



>

- نشطاء فيس بوك: تداول امتحان اللغة الإنجليزية للثانوية.. والتعليم: مضروبة

>