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نيابة سوهاج تقرر حبس ممثلة مغمورة وصديقتها 4 أيام لحيازتهما قطعة حشيش

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نيابة سوهاج تقرر حبس ممثلة مغمورة وصديقتها 4 أيام لحيازتهما قطعة حشيش نيابة سوهاج تقرر حبس ممثلة مغمورة وصديقتها 4 أيام لحيازتهما قطعة حشيش
أمر محمود أبو حشيش وكيل نيابة قسم أول سوهاج تحت إشراف المستشار إبراهيم السفرى مدير النيابة وسكرتارية هانى عبد النور، بحبس ممثلة مغمورة وأخرى حاصلة على دبلوم، 4 أيام على ذمة التحقيق فى حيازة حشيش بقصد التعاطى.

بدأت الواقعة عندما تمكن ضباط قسم أول من القبض على سماح – ص – ع 32 سنة ممثلة مغمورة ومقيمة بمحافظة سوهاج ولها محل إقامة آخر فى شارع الهرم بالقاهرة ، ودعاء – ع – ذ 26 سنة حاصلة على دبلوم أمام احد البنوك بشارع البحر أثناء تعاطيهما الحشيش .

وبمواجهتهما اعترفتا بحيازتهما لقطعة الحشيش بقصد التعاطى، وتمت إحالتهما إلى النيابة والتى قررت حبسهما 4 أيام على ذمة التحقيق .

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مصر 365