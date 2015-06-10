تعرف على الشروط اللازمة لدقة نتائج التحاليل الطبية

التحاليل الطبية من أهم أدوات تشخيص الأمراض، حيث إنها مع الأشعة تمثل 90% من وسائل الطبيب للتشخيص، لذا كى نصل إلى تشخيص دقيق لابد من عمل التحاليل بصورة دقيقة.

حول ذلك قال الدكتور سامح عبد الحميد مدرس الباثولوجيا الأكلينكية بجامعة الأزهر واستشارى التحاليل الطبية، إن هناك بعض التحاليل التى تتطلب بعض الشروط قبل إجرائها مثل الصيام من 12 إلى 14 ساعة فى حالة فحص الدهون أو صيام من 6 إلى 8 ساعات فى حالات قياس السكر الصائم، لذلك يجب مراجعة الطبيب المختص من أجل السؤل قبل التوجه لعمل التحاليل لضمان الحصول على نتائج دقيقة ومضمونة .

ويستكمل د. سامح قائلا "كل يوم يظهر جديد فى مجال التحاليل الطبيبة تساعد على تشخيص بعض الأمراض التى كان من الصعب تشخيصها فى الماضى، فعلى سبيل المثال بعد ظهور تحليل FIBROTEST لم يعد هناك داع لأخذ عينة من الكبد لتشخيص تليف الكبد.

ويتابع د. سامح قائلا "هناك أيضا فحوصات جديدة تم اكتشافها من أجل الكشف المبكر لبعض الأمراض المزمنة مثل السكرى والالتهاب الكبدى والأورام بأنواعها، وكل ذلك يعطى بارقة أمل للمريض ويوفر الوقت والمال لذلك تهتم المعامل بتطبيق معايير الجودة فى التحاليل من أجل صحة أفضل للمريض.